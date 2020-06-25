Український посол закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки зараз в них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю Tagesschau, передає "Європейська правда".

Посол висловив жаль, що у німецькій культурі пам’яті не практикується різниця поміж народами Радянського Союзу та їхнім власним досвідом історії.

"Коли мій син відвідував берлінську гімназію, він був шокований тим, що під час уроків історії на тему нацистського режиму він не почув [на лекціях] і не прочитав [у підручниках] жодного слова ані про Україну, ані про історичну відповідальність Німеччини перед Україною" - сказав Мельник.

Тому посол закликав до опрацювання цієї забутої історичної глави – як в школах, так і серед громадськості , а також до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.

Як повідомлялося, МЗС Німеччини підтримує спорудження в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців.