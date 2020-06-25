Украинский посол призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал к пересмотру немецких школьных программ по истории, поскольку сейчас в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Об этом он сказал в интервью Tagesschau, передает "Европейская правда".

Посол выразил сожаление, что в немецкой культуре памяти не практикуется разница между народами Советского Союза и их собственным опытом истории.

"Когда мой сын посещал берлинскую гимназию, он был шокирован тем, что во время уроков истории на тему нацистского режима он не услышал [на лекциях] и не прочитал [в учебниках] ни слова ни об Украине, ни об исторической ответственности Германии перед Украиной", - сказал Мельник.

Поэтому посол призвал к разработке этой забытой исторической главы - как в школах, так и среди общественности, а также к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.

Как сообщалось, МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой войне украинцев.