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МЗС Німеччини підтримує спорудження в Берліні меморіалу загиблим у війні українцям

Вівторок, 2 червня 2020, 15:39

МЗС Німеччини підтримує спорудження в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з німецьким колегою Гайко Маасом у вівторок в Берліні. 

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"Ще одне питання, яке я порушив, і я вдячний за те, що мій колега підтримує нас у цьому питанні, в діалозі з бундестагом, це спорудження в Берліні меморіалу, присвяченого українцям, які стали жертвами Другої світової війни", - сказав Кулеба. 

Він підкреслив, що рішення з цього питання перебуває в руках бундестагу і пообіцяв працювати з німецьким парламентом. 

"Але для нас підтримка Міністерства закордонних справ Німеччини в цьому питанні є важливою", - додав Кулеба.

Нагадаємо, МЗС Німеччини виступає проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. 

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