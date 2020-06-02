МЗС Німеччини підтримує спорудження в Берліні меморіалу загиблим у війні українцям

МЗС Німеччини підтримує спорудження в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з німецьким колегою Гайко Маасом у вівторок в Берліні.

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"Ще одне питання, яке я порушив, і я вдячний за те, що мій колега підтримує нас у цьому питанні, в діалозі з бундестагом, це спорудження в Берліні меморіалу, присвяченого українцям, які стали жертвами Другої світової війни", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що рішення з цього питання перебуває в руках бундестагу і пообіцяв працювати з німецьким парламентом.

"Але для нас підтримка Міністерства закордонних справ Німеччини в цьому питанні є важливою", - додав Кулеба.

Нагадаємо, МЗС Німеччини виступає проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом.