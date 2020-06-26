Іран погодився передати для розшифровки до Франції "чорні скриньки" літака МАУ - МЗС

Іран на зустрічі Ради Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно погодився відправити для розшифровки до Франції "чорні скриньки" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".

"Щойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці літака Українських авіаліній рейсу PS752. Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського Уряду і їхніх колег з інших країн", - написав Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Єнін додав, що оскільки у березні Іран вже давав схожу обіцянку, то українська сторона ставиться до сьогоднішньої заяви зі стриманим оптимізмом.

"Для нас від початку було принципово важливим знайти спосіб, який гарантуватиме міжнародне визнання результатів експертизи і слідства в цілому (згадайте досвід МН17 - Нідерланди тоді передали бортові самописці на розшифровку британцям, щоб уникнути будь-яких сумнівів в своїй неупередженості). Тому фахове розшифрування чорних скриньок, яке може зробити Франція, за участі найкращих експертів з України та інших країн, - необхідний крок до завершення технічного розслідування збиття українського літака в небі над Тегераном відповідно до вимог Чиказької конвенції", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 червня глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може звернутися у міжнародні суди, якщо Іран не буде виконувати обіцяне у справі авіакатастрофи літака МАУ.

Іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку бортових самописців збитого літака.

Пізніше "Європейській правді" стало відомо, що Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок", перш ніж їх передадуть для експертизи до Франції.