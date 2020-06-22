Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами через збитий літак МАУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може звернутися у міжнародні суди, якщо Іран не буде виконувати обіцяне у справі авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", яка сталася у січні.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана. Зі 176 осіб, загиблих в результаті удару, 55 були канадськими громадянами і 30 – її резидентами.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду", - сказав Зеленський.

"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації. Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому разі у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – окрім як звернутися до міжнародних судів" – наголосив він.

Зеленський заявив, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці доставки бортових самописців до Києва, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми вже досить довго чекаємо".

На минулому тижні Іран заявив, що пандемія коронавірусу, яка призвела до скасування більшості міжнародних рейсів, уповільнила його плани з відправки "чорних скриньок" за кордон.

Іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку бортових самописців збитого літака.

Пізніше "Європейській правді" стало відомо, що Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок", перш ніж їх передадуть для експертизи до Франції.