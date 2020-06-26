Иран согласился отдать для расшифровки во Францию "черные ящики" самолета МАУ - МИД

Иран на встрече Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официально согласился отправить для расшифровки во Францию ​​"черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда".

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давления украинского правительства и их коллег из других стран", - написал Енин на своей странице в Facebook.

Енин добавил, что поскольку в марте Иран уже давал похожее обещание, то украинская сторона относится к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом.

"Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей беспристрастности). Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбивания украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - отметил он.

Напомним, 22 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут направлены во Францию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в международные суды, если Иран не будет выполнять обещанное в деле авиакатастрофы самолета МАУ.

Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку черных ящиков сбитого самолета.

Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к бортовым самописцам, прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.