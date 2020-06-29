Іран видав ордер на арешт Трампа, просить Інтерпол допомогти

Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа і попросив Інтерпол допомогти у його затриманні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це проінформувало іранське державне агентство IRNA.

Прокурор Тегерану Алі Мехр повідомив, що Дональд Трамп та ще понад 30 політичних та військових представників США брали участь у вбивстві генерала Касема Сулеймані в Багдаді. В Ірані їм пред'явлені "звинувачення у вбивстві і тероризмі".

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Мехр додав, що президент США опинився на чолі списку підозрюваних, та що його переслідування триватиме навіть після завершення його президентського терміну.

Прокурор підкреслив, що судова влада Ірану видала розпорядження про притягнення цих людей до відповідальності та вимагає присвоєння їм червоного статусу через Інтерпол.

Навряд чи Інтерпол відгукнеться на прохання Ірану, оскільки його керівні принципи забороняють здійснювати дії політичного характеру.

США вбили генерала Касема Сулеймані під час січневого ракетного удару біля міжнародного аеропорту Багдада. Іран помстився ракетним ударом по американських військах в Іраку.