Иран выдал ордер на арест Трампа, просит Интерпол помочь

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и попросил Интерпол помочь в его задержании.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом проинформировало иранское государственное агентство IRNA.

Прокурор Тегерана Али Мехр сообщил, что Дональд Трамп и еще более 30 политических и военных представителей США участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В Иране им предъявлены "обвинения в убийстве и терроризме".

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Мехр добавил, что президент США оказался во главе списка подозреваемых, и что его преследование продолжится даже после завершения его президентского срока.

Прокурор подчеркнул, что судебная власть Ирана издала распоряжение о привлечении этих людей к ответственности и требует присвоения им красного статуса через Интерпол.

Вряд ли Интерпол откликнется на просьбу Ирана, поскольку его руководящие принципы запрещают осуществлять действия политического характера.

США убили генерала Касема Сулеймани во время январского ракетного удара у международного аэропорта Багдада. Иран отомстил ракетным ударом по американским войскам в Ираке.