У cічні-травні 2020 в Іспанії зареєстрували на 44 тис. смертей більше, ніж торік

У січні-травні 2020 року в Іспанії зареєстрували на майже 44 тисячі смертей більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Найбільше зростання припадає на місяці епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі дані оприлюднив Національний інститут статистики.

За розрахунками Інституту, у період з 1 січня до 24 травня 2020 року кількість зареєстрованих смертей в Іспанії була на 24% вищою, ніж протягом аналогічного періоду у 2019 році. Це загалом 225 930 померлих – на 43 945 більше, ніж торік.

Перші місяці року не особливо відрізняються від показників попереднього, але у наступні, після початку епідемії, смертність була вищою в середньому на 50%.

Найбільшу кількість смертей зафіксували у тиждень з 30 березня до 5 квітня – 20 575, що на понад 154,5% більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Нагадаємо, саме 2 квітня в країні протягом доби померли 950 людей – максимум від початку епідемії.

Починаючи з 18 травня, цифри поступово наближаються до показників, які фіксували у 2019 році: в останній тиждень, охоплений звітом, зафіксували 7 470 смертей – майже стільки ж, як 7429 у ці дати рік тому.

Дані Інституту також відображають наслідки епідемії для різних вікових груп.

"Найбільше зростання кількості смертей спостерігається серед осіб, старших 90 років – це загалом 60 032 смертей, що на 27,2% більше, ніж за цей період у 2019 році", - йдеться у повідомленні Інституту.

За даними Інституту, кількість смертей на 15 193 вища, ніж офіційна кількість загиблих від коронавірусу за даними МОЗ станом на 24 травня – 28 752 померлих (нагадаємо, після перерахунку її знизили на майже 2 тисячі осіб). До статистики МОЗ могли не потрапити люди, яким не робили ПЛР-тест на коронавірус.

Дані, наведені Інститутом, близькі до розрахунків Інституту здоров’я імені Карлоса ІІІ, який повідомляє про понад 44 тисячі смертей у період з 13 березня до 22 травня.

За регіональним розподілом, найбільше зростання кількості смертей сталося у регіоні Мадрида (на 72,7%), Кастилья-Ла-Манча (58,0%) та Каталонії (41%). Для порівняння, у Мурсії це лише 1,1%.

Нагадаємо, вчора Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що в країні другий день поспіль не зареєстрували нових смертей від коронавірусу. Водночас дані з регіонів ставлять цю інформацію під сумнів.