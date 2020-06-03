В январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали на 44 тыс. смертей больше, чем в прошлом году

В январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали почти на 44 тысячи смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольший рост приходится на месяцы эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, такие данные обнародовал Национальный институт статистики.

По расчетам Института, в период с 1 января по 24 мая 2020 года количество зарегистрированных смертей в Испании было на 24% выше, чем за аналогичный период в 2019 году. Это в целом 225 930 умерших - на 43 945 больше, чем в прошлом году.

Первые месяцы года не особенно отличаются от показателей предыдущего, но в последующие, после начала эпидемии, смертность была выше в среднем на 50%.

Наибольшее количество смертей зафиксировали в неделю с 30 марта по 5 апреля - 20 575, что более чем 154,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Напомним, именно 2 апреля в стране в течение суток умерли 950 человек - максимум с начала эпидемии.

Начиная с 18 мая, цифры постепенно приближаются к показателям, которые фиксировали в 2019 году: в последнюю неделю, охваченный отчетом, зафиксировали 7470 смертей - почти столько же, как 7429 в эти даты год назад.

Данные Института также отражают последствия эпидемии для разных возрастных групп.

"Наибольший рост количества смертей наблюдается среди лиц старше 90 лет - это 60 032 смертей, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период в 2019 году", - говорится в сообщении Института.

По данным Института, количество смертей на 15 193 выше, чем официальное количество погибших от коронавируса по данным Минздрава по состоянию на 24 мая - 28 752 умерших (напомним, после пересчета его снизили почти на 2000 человек). В статистику Минздрава могли не попасть люди, которым не делали ПЦР-тест на коронавирус.

Данные, приведенные Институтом, близки к расчетам Института здоровья им. Карлоса III, который сообщает о более 44 тысячах смертей в период с 13 марта по 22 мая.

По региональному распределению, наибольший рост количества смертей произошло в регионе Мадрид (на 72,7%), Кастилья-Ла-Манча (58,0%) и Каталонии (41%). Для сравнения, в Мурсии это лишь 1,1%.

Напомним, вчера министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране второй день подряд не регистрировали новых смертей от коронавируса. В то же время данные из регионов ставят эту информацию под сомнение.