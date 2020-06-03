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Регіони Іспанії повідомляють про смерті від коронавірусу і не розуміють нульову статистику

Середа, 3 червня 2020, 08:03

Міністр охорони здоров'я іспанського регіону Кастілія-і-Леон Вероніка Касадо поставила під сумнів інформацію іспанської влади про нульову смертність від коронавірусу за останню добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання АВС.

Касадо заявила, що її регіон за добу передав інформацію про смерть в лікарні двох пацієнтів з коронавірусом, а також була інформація про п'ять померлих в Кастілья-ла-Манчі і трьох померлих в Астурії.

"Контроль з кількістю смертей не зовсім зрозумілий, коли в Кастилії і Леоні їх було двоє", - сказала Касадо.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії 2 червня повідомило, що у країні другий день поспіль не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Раніше і міністерстві заявляли, що переглядають історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим, щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії.

Зокрема, в результаті перегляду минулого понеділка дані щодо загальної кількості загиблих знизили майже на 2000 осіб.

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