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Коронавірус у Іспанії: майже 1000 загиблих за добу, загальна кількість жертв - понад 10 тисяч

Четвер, 2 квітня 2020, 13:16

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 10 тисяч, протягом доби померли 950 людей – максимум від початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Станом на 2 квітня в Іспанії зареєстрували 10 003 смерті від коронавірусу.

Кількість заражених зросла до  110 238 – це на 8102 більше ніж напередодні. Варто зазначити, що днем раніше зростання складало  7719  випадків.

Госпіталізовані наразі 54 113 людей. Понад 6 тисяч перебувають у реанімації.

Також з початку епідемії вилікувалися 26 743 особи.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

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Коронавірус Іспанія
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