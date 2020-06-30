Король Бельгії вперше висловив жаль за колоніальне минуле країни

Бельгійський король Філіп I вперше офіційно висловив жаль у зв'язку з колонізацією Бельгією Конго та пов’язані з цим зловживаннями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Правлячий монарх написав про це у листі з нагоди 60-річчя проголошення незалежності Демократичної республіки Конго , який адресував президенту країни Феліксу Чісекеді.

У листі король Філіп I хвалить "привілейоване партнерство" між двома країнами, але разом з тим відзначає, що в їх історії були "болючі епізоди" у в тому числі за часів правління короля Леопольда II, якого він не називає прямо.

"Я хотів би висловити свій найглибший жаль з приводу цих травм минулого, біль від яких сьогодні підживлюється фактами дискримінації, які і до цього дня дуже часто виявляються в нашому суспільстві. Я продовжу боротися з усіма формами расизму", - йдеться у листі монарха.

Бельгія контролювала центральноафриканської країну з XIX століття, поки та не отримала незалежність в 1960 році. Мільйони африканців загинули під час кривавого колоніального правління Бельгії.

Питання колоніального минулого Бельгії знову стало в центрі уваги після смерті Джорджа Флойда у США. Тисячі бельгійців вийшли на демонстрації протягом останніх тижнів і статуї бельгійського колоніального лідера Леопольда II були зруйновані. Влада в Антверпені прибрала його статую з громадської площі.

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Вважається, що понад 10 мільйонів африканців загинули під час правління Леопольда II, чиїм прямим нащадком є король Філіп.

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