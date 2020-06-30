Король Бельгии впервые выразил сожаление за колониальное прошлое страны

Бельгийский король Филипп I впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго и связанными с этим злоупотреблениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Правящий монарх написал об этом в письме по случаю 60-летия провозглашения независимости Демократической республики Конго, которое адресовал президенту страны Феликсу Чисекеде.

Читайте также В Лондоне памятник Черчиллю закрыли щитами, чтобы защитить от антирасистов

В письме король Филипп I хвалит "привилегированное партнерство" между двумя странами, но вместе с тем отмечает, что в их истории были "болезненные эпизоды", в том числе во времена правления короля Леопольда II, которого он не называет прямо.

"Я хотел бы выразить свое глубокое сожаление по поводу этих травм прошлого, боль от которых сегодня подпитывается фактами дискриминации, которые и по сей день очень часто оказываются в нашем обществе. Я продолжу бороться со всеми формами расизма", - говорится в письме монарха.

Бельгия контролировала центральноафриканскую страну с XIX века, пока та не получила независимость в 1960 году. Миллионы африканцев погибли во время кровавого колониального правления Бельгии.

Вопрос колониального прошлого Бельгии вновь оказался в центре внимания после смерти Джорджа Флойда в США. Тысячи бельгийцев вышли на демонстрации в течение последних недель и статуи бельгийского колониального лидера Леопольда II были разрушены. Власти Антверпена убрали его статую с площади.

Читайте также В Бельгии убрали памятник своего короля на фоне протестов Black Lives Matter

Считается, что более 10 млн африканцев погибли во время правления Леопольда II, чьим прямым потомком является король Филипп I.

Читайте также: Война с империей: зачем протестующие хотят снести памятник Черчиллю