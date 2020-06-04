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Стефанішина стала віцепрем’єром з питань інтеграції до ЄС і НАТО

Четвер, 4 червня 2020, 11:33

Верховна Рада на засіданні у четвер призначила на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", за відповідне рішення проголосували 255 депутатів, 43 висловились проти, 70 утрималися.

Раніше парламент 296 голосами звільнив з цієї посади Вадима Пристайка.

Стефанішина стала третім віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції за 9 місяців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи кандидатуру Стефанішиної, назвав її "висококласним спеціалістом", яка "дуже глибоко занурена в тематику та розуміє, де ми пробуксовуємо". 

 
Ольга Стефанішина

Шмигаль зазначив, що одним із завдань Стефанішиної стане відновити роботу урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції, який вже майже 8 місяців працює без генерального директора.  

Стефанішина перед призначенням підкреслила, що європейська інтеграція - природний процес для України, і важливо зробити так, щоб процес інтеграції до ЄС і НАТО "відбувався в першу чергу на основі національних інтересів України".

"За умови злагодженої роботи всіх гілок влади, злагодженої роботи уряду це можливо", -  заявила Стефанішина.

Вона також назвала свої три основні пріоритети на посаді. 

Ольга Стефанішина є юристом-міжнародником та фахівцем з європейського права. З 2017 до вересня 2019 року керувала Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.

Детальніше про призначення Стефанішиної: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

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