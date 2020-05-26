Урядовий офіс з євроінтеграції вже 8 місяців працює без керівника

Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції вже майже 8 місяців працює без генерального директора.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Врятувати асоціацію: чому урядова євроінтеграція потребує другого дихання".

Матеріал окреслює проблеми, які можуть призвести до євроінтеграційної кризи, серед серйозних проблем - кадрова.

Восени минулого року свою посаду покинула гендиректор Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.За інформацією ЄП, вже від початку вересня Стефанішина готувалася йти з Урядового офісу. Юридично вона припинила роботу 30 вересня, але деякий час продовжувала співпрацю у статусі радника.

Оголошений Кабміном кадровий конкурс на посаду не дав результату.

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"У січні ситуація стала критичною: свою посаду покинула також в.о. керівника офісу Юлія Гаряча. З трьох топ-посадовців УО лишився один, заступник гендиректора Олексій Генчев, який за посадовими обов’язками мав би курувати питання НАТО – а зараз, за відсутності колег, веде всі напрямки", - йдеться у статті.

У результаті українському урядові на кадрову проблему почали публічно натякати у ЄС. Очільниця Групи підтримки України Катаріна Матернова в інтерв’ю ЄП заявила, що "хоче побачити Урядовий офіс із повністю укомплектованим штатом" і розповіла про чотири умови, за яких робота офісу може стати ефективною.

Одна з перепон доукомплектації урядового офісу – це те, що проведення усіх конкурсів призупинилося через коронавірус, і зараз немає ясності, коли це зміниться.

"Уряд має взяти відповідальність і призначати голову УО. Шлях оформити це юридично обов’язково знайдеться. ЄвроПравді доводилося чути, що за минулого уряду вивчали можливість сумістити посаду керівника УО та заступника міністра КМУ; за деякими даними, цей варіант обговорюється і зараз. Наголосимо: важливо, щоби цей процес відбувся за підтримки Банкової", - зазначають автори статті.

Більше читайте тут: "Врятувати асоціацію: чому урядова євроінтеграція потребує другого дихання"