Нова віцепрем’єрка з євроінтеграції назвала свої пріоритетні завдання

Новопризначена віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина окреслила свої пріоритети на посаді.

Стефанішина виступала перед депутатами на сесії Ради, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У мене є три основні пріоритети - формування внутрішньої позиції України щодо формату і обсягу політичної і економічної Угоди про асоціацію, перегляд умов фінансування України не лише, як країни, з якою співпрацює ЄС, адже ми говоримо про інтеграцію ринків. І третє – це налагодження взаємодії у форматі уряд-парламент-президент стосовно розробки, прийняття, реалізації та просування рішень у напрямку виконання Річної національної програми Україна-НАТО на основі національних інтересів України", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що Україна має працювати над розширенням ринку Європейського Союзу для себе і має виходити на переговори з ЄС, з НАТО не як суб’єкт зовнішньої політики, а як повноправний гравець на світовій арені.

"Перший пріоритет стосується захисту національних виробників і товарів. Саме це можливо зробити зараз в рамках започаткування перегляду Угоди про асоціацію вже на початку 2021 року. Ми також маємо наполягати, щоб фінансування було співмірне тим реформам, які впроваджує Україна на шляху до європейської інтеграції", - зазначила віцепрем’єрка.

Також вона вважає за необхідне провести перемовини щодо збільшення обсягу некредитного фінансування для України, доступу до програм транскордонного співробітництва, розширення двостороннього співробітництва з країнами сусідами щодо розвитку інфраструктурних і проєктів, які лібералізують перевезення товарів.

Нагадаємо, Верховна рада на засіданні у четвер призначила на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

Раніше парламент 296 голосами звільнив з цієї посади Вадима Пристайка.

Стефанішина стала третім віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції за дев'ять місяців.