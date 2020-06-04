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Стефанишина стала вице-премьером по вопросам интеграции в ЕС и НАТО

Четверг, 4 июня 2020, 11:33

Верховная рада на заседании в четверг назначил на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", за соответствующее решение проголосовали 255 депутатов, 43 высказались против, 70 воздержались.

Ранее парламент 296 голосами уволил с этой должности Вадима Пристайко.

Стефанишина стала третьим вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции за девять месяцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя кандидатуру Стефанишиной, назвал ее "высококлассным специалистом", которая "очень глубоко погружена в тематику и понимает, где мы пробуксовываем".

 
Ольга Стефанишина

Шмыгаль отметил, что одной из задач Стефанишиной станет возобновление работы правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции, который уже почти восемь месяцев работает без генерального директора.

Стефанишина перед назначением подчеркнула, что европейская интеграция - естественный процесс для Украины и важно сделать так, чтобы процесс интеграции в ЕС и НАТО "проходил в первую очередь на основе национальных интересов Украины".

"При условии слаженной работы всех ветвей власти, слаженной работы правительства это возможно", - заявила Стефанишина.

Она также назвала свои три основных приоритета в должности.

Ольга Стефанишина - юристом-международник и специалист по европейскому праву. С 2017 до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. После увольнения из Правительственного офиса работала в юридическом бизнесе.

Подробнее о назначении Стефанишиной читайте в статье: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве

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