Німеччина планує скасувати прикордонний контроль в середині червня 

Німеччина має намір зупинити прикордонні перевірки, запроваджені через коронавірус, у середині місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер подасть на розгляд уряду відповідну пропозицію у середу, заявив міністр у п'ятницю в Берліні після відеоконсультацій з колегами з ЄС.

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Крім того, карантинні вимоги, запроваджені через пандемію, також повинні бути припинені, сказав Зеєгофер.

Більшість інших країн ЄС також хочуть скасувати заходи контролю, введені на кордонах у зв'язку з коронавірусною кризою, в середині місяця. Менша частина країн зробить це в кінці червня.

Заборона на в’їзд з третіх країн, зокрема, з України, яка спочатку діяла до 15 червня, повинна бути продовжена до кінця місяця.

Після цього має бути "диференційоване рішення", що базуватиметься на епідеміологічній ситуації кожної країни походження.

Єврокомісія зробить пропозицію щодо цього на наступному тижні.

Повне функціонування Шенгенської зони, за планами Єврокомісії, відновиться до кінця червня.