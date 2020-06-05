Шенген планує відкрити усі внутрішні кордони до кінця червня
Країни Шенгену планують зняти чинні заборони на перетин внутрішніх кордонів до кінця поточного місяця.
Про це розповіли представники Ради ЄС та Єврокомісії на спільній пресконференції у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Згода про відкриття внутрішніх шенгенських кордонів стала підсумком засідання Ради ЄС у внутрішніх справах, що відбулося у п'ятницю у відеорежимі. "Переважна більшість держав відкриє свої кордони 15 червня або раніше. Відкриття кордонів між іншими очікується не пізніше кінця червня", - повідомила Терезія Грас, держсекретар МВС Хорватії, яка зараз головує в Раді ЄС.
Єврокомісарка Ілва Йоханссон, відповідальна за внутрішні справи, підтвердила, що Брюссель очікує відкриття внутрішніх кордонів Шенгену до кінця місяця – однак це рішення не є юридично зовобов’язуючим. "Врешті-решт, це (відкриття кордонів) буде рішенням кожної держави-члена, але зараз ми бачимо дуже широку підтримку такого підходу", - заявила вона.
Варто наголосити, що до відкриття внутрішніх кордонів у Шенгені прив’язане також відкриття зовнішнього кордону для громадян України та інших іноземців. Через це міністри погодились, що ЄС продовжить заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців. "Була сильна підтримка того, щоби спершу ми відкрили внутрішні кордони, а потім зовнішні", - пояснила комісарка Йоханссон.
Також лишається не до кінця зрозумілим, чи будуть особливі заходи чи вимоги для мешканців окремих країн, як-то Італії чи Швеції, при в’їзді до інших держав Шенгену , на кшталт обов’язкового карантину чи COVID-тестування.
Терезія Грас лише наголосила, що вирішальним буле не підданство подорожуючого, а місце його або її проживання.
Як відомо, зараз у низці європейських держав знову виросла кількість нових заражень коронавірусом. Детальніше у статті: Від Бергамо до Вірменії: як послаблення карантину змінило епідемію в Європі.