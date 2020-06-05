Германия планирует отменить пограничный контроль в середине июня

Германия намерена остановить пограничные проверки, введенные из-за коронавируса, в середине месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер представит на рассмотрение правительства соответствующее предложение в среду, заявил министр в пятницу в Берлине после видеоконсультаций с коллегами из ЕС.

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Кроме того, карантинные требования, введенные из-за пандемии, также должны быть прекращены, сказал Зеехофер.

Большинство других стран ЕС также хотят отменить меры контроля, введенные на границах в связи с коронавирусным кризисом, в середине месяца. Меньшая часть стран сделает это в конце июня.

Запрет на въезд из третьих стран, в частности из Украины, который сначала действовал до 15 июня, должен быть продлен до конца месяца.

После этого должно быть "дифференцированное решение", основанное на эпидемической ситуации каждой страны происхождения.

Еврокомиссия сделает предложение по этому вопросу на следующей неделе.

Полное функционирование Шенгенской зоны, по планам Еврокомиссии, восстановится до конца июня.