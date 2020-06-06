Байден здобув достатню підтримку для участі у виборах президента від Демократичної партії

Джо Байден у праймеріз отримав підтримку достатньої кількості делегатів для того, щоб офіційно стати кандидатом від Демократичної партії для участі у виборах президента США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Колишній віце-президент США Джо Байден отримав підтримку достатньої кількості делегатів для того, щоб офіційно стати кандидатом від Демократичної партії, який змагатиметься з Дональдом Трампом.

Згідно з американською системою виборів, кандидатові необхідно заручитися підтримкою щонайменш 1991 делегатів. Вчора Байден перетнув цю межу після того, як ще декілька штатів повідомили результати праймеріз.

"Це було честю, змагатися поруч із найбільш талановитими кандидатами, яких будь-коли мала Демократична партія. І я можу з гордістю сказати, що на ці загальні вибори ми йдемо об’єднаними", - сказав Байден.

Де-факто Джо Байден став основним кандидатом ще у квітні, коли його головний суперник, сенатор Берні Сандерс, оголосив про вихід з перегонів, а потім підтримав кандидатуру Байдена.

Згодом з офіційною підтримкою Байдена виступила ще одна кандидатка від демократичної партії, сенаторка Елізабет Воррен, а також попередній президент США Барак Обама.

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