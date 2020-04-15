Елізабет Воррен підтримала Байдена на виборах президента у США

Сенаторка США Елізабет Воррен, яка боролась за висунення у кандидати в президенти від Демократичної партії, підтримала у президентських перегонах свого колишнього опонента Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воррен у середу написала у своєму Twitter.

"У цей кризовий момент важливіше, ніж будь-коли, щоб наступний президент відновив віру американців у добрий, ефективний уряд - і я бачила, як Джо Байден допомагає нашій країні відновитись. Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США", - написала Воррен.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee — Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020

Воррен - остання головна суперниця Байдена на праймеріз, яка вирішила публічно його підтримати. У понеділок аналогічну підтримку висловив незалежний сенатор Берні Сандерс

У вівторок Байдена підтримав колишній президент Барак Обама.

Після виходу з перегонів Берні Сандерса Джо Байден визначений головним суперником Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

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