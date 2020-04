Елізабет Воррен підтримала Байдена на виборах президента у США

Сенаторка США Елізабет Воррен, яка боролась за висунення у кандидати в президенти від Демократичної партії, підтримала у президентських перегонах свого колишнього опонента Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воррен у середу написала у своєму Twitter.

"У цей кризовий момент важливіше, ніж будь-коли, щоб наступний президент відновив віру американців у добрий, ефективний уряд - і я бачила, як Джо Байден допомагає нашій країні відновитись. Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США", - написала Воррен.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee