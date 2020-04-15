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Елізабет Воррен підтримала Байдена на виборах президента у США

Середа, 15 квітня 2020, 16:48

Сенаторка США Елізабет Воррен, яка боролась за висунення у кандидати в президенти від Демократичної партії, підтримала у президентських перегонах свого колишнього опонента Джо Байдена. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воррен у середу написала у своєму Twitter.

"У цей кризовий момент важливіше, ніж будь-коли,  щоб наступний президент відновив віру американців у добрий, ефективний уряд - і я бачила, як Джо Байден допомагає нашій країні відновитись. Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США", - написала Воррен. 

Воррен - остання головна суперниця Байдена на праймеріз, яка вирішила публічно його підтримати. У понеділок аналогічну підтримку висловив незалежний сенатор Берні Сандерс

У вівторок Байдена підтримав колишній президент Барак Обама.

Після виходу з перегонів Берні Сандерса Джо Байден визначений головним суперником Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

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