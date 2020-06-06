Байден собрал достаточную поддержку для участия в выборах президента от Демократической партии

Джо Байден в праймериз получил поддержку достаточного количества делегатов для того, чтобы официально стать кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Бывший вице-президент США Джо Байден получил поддержку достаточного количества делегатов на праймериз для того, чтобы официально стать кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента США.

Согласно американской системой выборов, кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум 1991 делегатов. Вчера Байден пересек эту границу после того, как еще несколько штатов сообщили результаты праймериз.

"Это было честью, соревноваться рядом с наиболее талантливыми кандидатами, которых когда-либо имела Демократическая партия. И я могу с гордостью сказать, что на эти всеобщие выборы мы идем объединенными", - сказал Байден.

Де-факто Джо Байден стал главным кандидатом еще в апреле, когда его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, объявил о выходе из гонки, а затем поддержал кандидатуру Байдена.

С официальной поддержкой Байдена выступила также его бывшая соперница, сенатор Элизабет Уоррен, и предыдущий президент США Барак Обама.

Читайте также: Гонка с вирусом: как пандемия повлияла на политические расклады в США.