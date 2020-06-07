Германия не будет эвакуировать заразившихся в отпуске

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время поездок в отпуск за границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

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"Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - подчеркнул Маас.

С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран.

"Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность", - отметил Маас.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.

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