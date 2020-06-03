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Німеччина скасує попередження про поїздки для країн Європи

Середа, 3 червня 2020, 14:46

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у середу розпорядився скасувати з 15 червня глобальне застереження від подорожей для країн ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

З 15 червня глобальне застереження для цих країн буде замінене інформацією щодо ситуації в окремих державах. 

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Застереження буде зняте в цілому для 31 європейської країни. 

"Ми підготуємо найкращу інформацію для кожної країни в наших путівниках", - повідомив Маас. 

За його словами, з 15 червня ця інформація за необхідності буде коригуватися щодня та залежатиме від того, як розвивається інфекція у тих чи інших країнах.

Застереження від поїздок у треті країни, як і раніше, залишається в силі. Найближчими днями Європейська комісія повинна ухвалити рішення щодо обмеження на в'їзд до Євросоюзу. 

Як відомо, Україна з 15 червня відновить закордонне авіасполучення. 

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

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