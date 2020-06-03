Німеччина скасує попередження про поїздки для країн Європи

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у середу розпорядився скасувати з 15 червня глобальне застереження від подорожей для країн ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

З 15 червня глобальне застереження для цих країн буде замінене інформацією щодо ситуації в окремих державах.

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Застереження буде зняте в цілому для 31 європейської країни.

"Ми підготуємо найкращу інформацію для кожної країни в наших путівниках", - повідомив Маас.

За його словами, з 15 червня ця інформація за необхідності буде коригуватися щодня та залежатиме від того, як розвивається інфекція у тих чи інших країнах.

Застереження від поїздок у треті країни, як і раніше, залишається в силі. Найближчими днями Європейська комісія повинна ухвалити рішення щодо обмеження на в'їзд до Євросоюзу.

Як відомо, Україна з 15 червня відновить закордонне авіасполучення.

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