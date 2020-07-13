Італійці з Ломбардії скаржаться на дискримінацію в інших регіонах через коронавірус

Окремі мешканці італійської Ломбардії скаржаться на дискримінацію в інших регіонах через те, що вони "з осередку епідемії".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Деякі люди з Ломбардії розповідають, що мали проблеми з бронюванням житла для відпустки в інших регіонах країни - власники відмовляли їм, щойно з'ясовувалося, звідки вони прибувають.

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Так сталося з Давіде Пассеріні, який є мером Фомбіо – він збирався відпочивати на вихідних у Тоскані, що у центрі Італії.

"Навіть якщо це поодинокі епізоди, від такого упередженого ставлення дуже гірко. Це наслідок необізнаності людей про те, що мешканці з найперших "червоних зон" зараз з еншою імовірністю привезуть їм вірус, тому що зараз там показники заражень близькі до нуля. Але у свідомості багатьох людей Колоньо вже асоціюється з коронавірусом", - розповів він.

Ще одна родина з ломбардійського муніципалітету Кодоньо розповіла, що після інформації про регіон їхнього походження на рецепції готелю сказали, що всі номери вже заброньовані.

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Ломбардія була головним осередком епідемії коронавусу в Італії. Зараз на цей регіон також припадає найбільша частка нових заражень, але тепер щоденні показники в рази менші, ніж на піку епідемії.

Вчора в Італії загалом зареєстрували 234 нових випадків коронавірусу, з яких на Ломбардію припадають 77, на другому і третьому місці за кількістю заражень - Емілія-Романья та Венето. Померли в усій країні 9 хворих.