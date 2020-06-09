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Понад половина протестованих жителів Бергамо мають антитіла до коронавірусу

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Понад половина протестованих жителів Бергамо мають антитіла до коронавірусу

Вівторок, 9 червня 2020, 17:15

В італійській провінції Бергамо провели вибіркове тестування жителів на антитіла до коронавірусу, й воно показало позитивний результат у 57% протестованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Всього у період з 23 квітня по 3 червня на антитіла у Бергамо протестували 20 369 осіб. 

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У 57% із 9 965 жителів виявили антитіла, що вказує на те, що вони вступали в контакт з коронавірусом.

Водночас серед 10 404 протестованих медичних працівників антитіла були у трохи більше ніж у 30%, хоча вони, як вважається, мають більше шансів підхопити вірус, ніж інші люди. 

Органи охорони здоров'я Бергамо заявили, що результати ґрунтуються на випадковій вибірці, яка була "досить широкою", щоб служити надійним показником того, скільки людей було заражено в провінції, яка стала епіцентром спалаху хвороби в Італії.

В окремій заяві, опублікованій пізніше, агентство охорони здоров'я Бергамо зазначило, що більшість людей з вибірки були жителями найбільш постраждалих районів. Багато з них були поміщені в карантин.

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У звіті, опублікованому на початку травня, Національний орган статистики ISTAT заявив, що кількість смертей в Бергамо у березні виросла на 568% в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років.

Лікарні Бергамо були переповнені хворими, а через нездатність моргів впоратися померлих транспортували конвої військових вантажівок.

Нагадаємо, серологічне тестування, проведене у невеликому муніципалітеті Сан-Джованні-Б'янко в Бергамо, виявило антитіла до коронавірусу у 37% місцевих жителів. 

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