У Бергамо з реанімації виписали останнього пацієнта з коронавірусом

У Бергамо з реанімації виписали останнього хворого на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

З реанімації госпіталю імені папи Іоанна XXIII у Бергамо, місті яке особливо постраждало від епідемії коронавірусу, виписали останнього хворого. Його тест на коронавірус вже негативний.

Від сьогодні лікарі переодягнуться у форму "докоронавірусних" часів – без екстраординарних засобів захисту, яких доводилося використовувати під час роботи з хворими на Covid-19.

Перший хворий на коронавірус потрапив у реанімацію 23 лютого. За кілька тижнів після цього реанімація для хворих на Covid-19 перетворилася на одну з найбільших у Європі на той час. На піку епідемії там одночасно перебувало до 100 пацієнтів, які потребували штучної вентиляції легень.

"Ми безмежно щасливі. Кількість пацієнтів у реанімації – це найважливіший показник [ситуації з епідемією], і нарешті ми дожили до цього моменту", - каже один з медиків.

Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжуть одужувати від коронавірусу.

Щоденний приріст нових випадків коронавірусу у Ломбардії продовжує поступово знижуватися. За останню добу зареєстрували 53 випадки, у тому числі 29 у Бергамо, а в чотирьох провінціях регіону не виявили жодного хворого.

Як повідомлялося раніше, вибіркове тестування жителів провінції Бергамо на антитіла до коронавірусу показало позитивний результат у 57% протестованих.