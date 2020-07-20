Ще два регіони Іспанії посилюють карантин: повернуть обмеження для нічних клубів

Ще два автономні регіони Іспанії посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

У Мурсії уряд вирішив заборонити нічним барам і клубам приймати відвідувачів всередині. Продовжити роботу зможуть тільки ті, які мають відкриті майданчики, при цьому, тільки з сидячими місцями та з дотриманням дистанції.

Рішення ухвалили після зростання кількості випадків зараження, пов’язаних з нічними клубами. В одному з районів Мурсії минулої п’ятнці закрили 4 заклади, після того, як у них заразилися щонайменш 40 людей. Ще близько 900 клієнтів, які потенційно могли інфікуватися, чекають результатів тестів.

Крім того, дозволену кількість учасників зустрічей – як публічних, так і приватних між друзями – знову зменшили до 15.

Обмеження для закладів "нічного життя" повертає також Наварра: час роботи обмежать до 2-ї години ночі, а дозволену кількість людей у компаніях обмежать до 10.

Нагадаємо, на початку липня влада запровадила локальний карантин у північно-східній Іспанії в межах міста Льєйда, а вже наступного дня – в Галісії, у районі Ла Маринья.

17 липня локальні обмеження запровадили у Каталонії: там заборонили збиратися групами більше 10 осіб та знову закликають людей не виходити з дому без поважної причини.