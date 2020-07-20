Еще два региона Испании усиливают карантин: вернут ограничения для ночных клубов

Еще два автономных региона Испании усиливают карантинные ограничения для заведений "ночной жизни" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

В Мурсии правительство решило запретить ночным барам и клубам принимать посетителей внутри. Продолжить работу смогут только те, которые имеют открытые площадки, при этом, только с сидячими местами и с соблюдением дистанции.

Решение было принято после роста количества случаев заражения, связанных с ночными клубами. В одном из районов Мурсии в прошлую пятницу закрыли 4 учреждения, после того, как в них заразились как минимум 40 человек. Еще около 900 клиентов, которые потенциально могли заразиться, ждут результатов тестов.

Кроме того, разрешенное количество участников встреч - как публичных, так и частных между друзьями - снова уменьшили до 15.

Ограничения для заведений "ночной жизни" возвращает также Наварра: время работы ограничат до 2 часов ночи, а разрешенное количество людей в компаниях - до 10 человек.

Напомним, в начале июля власти ввели локальный карантин в северо-восточной Испании в черте города Льейда, а уже на следующий день - в Галисии, в районе Ла Маринья.

17 июля локальные ограничения ввели в Каталонии: там запретили собираться группами более 10 человек и снова призывают людей не выходить из дома без уважительной причины.