У Каталонії запровадили локальні обмеження через зростання випадків коронавірусу

Влада закликала близько чотирьох мільйонів мешканців Каталонії, включаючи її столицю Барселону, залишатися вдома, оскільки регіон бореться зі зростаючим числом нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заклик залишатися вдома став найсильнішою мірою, яку вжив регіон з тих пір, як Іспанія вийшла з загальнонаціонального карантину минулого місяця.

Каталонцям заборонили збиратися групами понад 10 осіб. Жителям Барселони, її передмість і районів Сегрія і Ногера, розташованих далі від міста, було запропоновано робити покупки в Інтернеті і залишати свій будинок тільки для того, щоб потрапити на роботу, відвідати лікаря або виконати інші необхідні дії.

"Ми рекомендуємо людям не виходити з дому, якщо це не абсолютно необхідно",- заявила на глава служби охорони здоров'я Каталонії Альба Вержес.

"Зараз дуже важливо дотримуватися цих заходів, це найкращий спосіб уникнути карантину. Ніхто не хоче повного домашнього ув'язнення" – додала вона.

Культурні та спортивні заходи також будуть обмежені, але музеї в Барселоні залишаться відкритими.

Бари і ресторани можуть продовжувати працювати, але з обмеженням в половину своєї звичайної місткості в приміщенні і з 2-метровою відстанню між столиками на відкритому повітрі.

Каталонія і сусідній Арагон фіксують зростання числа випадків захворювання, зростання інфекцій спостерігається по всій Іспанії. У четвер країна повідомила про найбільш різкий щоденний стрибок інфекцій за останні два місяці, коли було зареєстровано 580 нових випадків захворювання.

Іспанія, одна з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28 000 смертей в результаті пандемії COVID-19, вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня. Але з тих пір виникло понад 170 інфекційних кластерів, що спонукало місцеві влади запровадити локальні обмеження.