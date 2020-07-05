Іспанська Галісія запроваджує локальний карантин через загрозу нового спалаху вірусу

Іспанська Галісія запроваджує локальний карантин у районі Ла Маринья через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Галісія, автономне співтовариство на північному заході Іспанії, повертає жорсткіші карантинні обмеження для 70 тисяч мешканців Ла Маринья, що провінції Луго, у зв’язку зі зростанням кількості нових хворих.

Згідно з рішенням, мешканці Ла Маринья не зможуть виїздити за межі зони на карантині, окрім як для роботи. Також знову заборонено збиратися групами більше 10 людей.

"Наразі у нас зареєстровано 106 випадків, що на 21 більше, ніж учора. Ми вирішили, що необхідно посилити обмеження… щоб запобігти експоненційному зростанню кількості хворих", - зазначив у коментарі ЗМІ представник регіональних органів охорони здоров’я Хезус Васкес.

В’їзд та виїзд у регіон буде обмежено протягом 5 днів. Протягом цього часу органи охорони здоров’я будуть моніторити ситуацію для прийняття подальших рішень.

Нагадаємо, вчора влада у північно-східній Іспанії розпорядилася закрити округ в межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

Це перші обмеження свободи пересування після припинення дії надзвичайного стану 21 червня.

Нагадаємо, днями столиця Сербії Белград оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Також влада Чорногорії повернула жорсткі карантинні заходи у двох муніципалітетах на півночі країни - Гусіньє та Беране.