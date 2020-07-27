Словацький університет визнав невідповідним диплом прем’єра, звинуваченого в плагіаті

Словацький університет визнав дипломну роботу прем’єр-міністра Ігоря Матовича, на чию адресу лунають звинувачення у плагіаті, невідповідною належним критеріям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

Керівництво університету Коменського у Братиславі, де навчався Матович, а також факультету менеджменту та академічної ради, зібралися для аналізу дипломної роботи Ігоря Матовича.

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На зустрічі присутні погодилися, що робота Матовича не відповідає критеріям дипломної праці зараз і не відповідала їм і в 1998 році, коли нинішній прем’єр її захищав.

"Присутні погодилися з тим, що роботу не треба було захищати", - повідомили у відділі зовнішніх зв'язків ректорату університету.

Нагадаємо, у Словаччині Матовича звинувачують у тому, що він у своїй дипломній роботі 1998 року скопіював уривки з двох книг, доповнив кілька сторінок тексту і представив результат як свою роботу, не цитуючи належним чином використані джерела.

Парламент Словаччини розглядав вотум недовіри через плагіат-скандал, але не підтримав відставку прем’єра.

Словацький прем'єр-міністр - не перший політик у керівній коаліції, якого звинувачують у плагіаті. Так, спікер парламенту і коаліційної партії "Ми - сім'я " Борис Коллар копіював іноземні тексти у своїй дисертації, не посилаючись на джерело.

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