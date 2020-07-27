Словацкий университет признал несоответствующим диплом премьера, обвиняемого в плагиате

Словацкий университет признал дипломную работу премьер-министра Игоря Матовича, в чей адрес звучат обвинения в плагиате, не соответствующей критериям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Руководство университета Коменского в Братиславе, где учился Матович, а также факультета менеджмента и академического совета, собралось для анализа дипломной работы премьера.

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На встрече присутствующие согласились, что работа Матовича не соответствует критериям дипломной работы сейчас и не отвечала им и в 1998 году, когда нынешний премьер ее защищал.

"Присутствующие согласились с тем, что работу не надо было защищать", - сообщили в отделе внешних связей ректората университета.

Напомним, в Словакии Матовича обвиняют в том, что он в своей дипломной работе 1998 года скопировал отрывки из двух книг, дополнил несколько страниц текста и представил результат как свою работу, не цитируя должным образом использованные источники.

Парламент Словакии рассматривал вотум недоверия из-за плагиат-скандала, но не поддержал отставку премьера.

Словацкий премьер-министр - не первый политик в руководящей коалиции, которого обвиняют в плагиате. Так, спикер парламента и коалиционной партии "Мы - семья" Борис Коллар копировал иностранные тексты в своей диссертации, не ссылаясь на источник.

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