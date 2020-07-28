Зеленський призначив посла у Боснії та Герцеговині за сумісництвом
Вівторок, 28 липня 2020, 15:21
Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави у вівторок, 28 липня, пише "Європейська правда".
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі.
Як повідомлялось, 24 грудня Зеленський призначив Василя Кирилича, який до цього обіймав посаду заступника директора департаменту - начальника управління консульського забезпечення МЗС, послом у Хорватії.
Україна не мала посла у Хорватії з січня 2017 року.
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