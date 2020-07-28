Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Переніс заразу безсимптомно": Лукашенко каже, що перехворів коронавірусом

Курорти "почервоніли": МОЗ змінив правила повернення до України з кількох держав

Ініціатива змін закону про держзакупівлі може зіпсувати саміт Україна-ЄС – віцепрем’єрка

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для китайських туристів






Зеленський призначив посла у Боснії та Герцеговині за сумісництвом 

Вівторок, 28 липня 2020, 15:21

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом. 

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави у вівторок, 28 липня, пише "Європейська правда". 

Читайте також
У ЄС схвалили участь українських військових у миротворчій місії в Боснії - ЗМІ

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі.

Як повідомлялось, 24 грудня Зеленський призначив Василя Кирилича, який до цього обіймав посаду заступника директора департаменту - начальника управління консульського забезпечення МЗС, послом у Хорватії. 

Україна не мала посла у Хорватії з січня 2017 року. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боснія і Герцеговина Зеленський
powered by lun.ua