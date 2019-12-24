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Зеленський призначив послів у Хорватії та Вірменії

Вівторок, 24 грудня 2019, 17:04

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Хорватії та Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні укази президента, оприлюднені на сайті глави держави у вівторок, 24 грудня.

Зеленський призначив послом у Хорватії Василя Кирилича, який до цього обіймав посаду заступника директора департаменту - начальника управління консульського забезпечення МЗС.

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Україна не мала посла у Хорватії з січня 2017 року, коли попередній президент Петро Порошенко звільнив з посади Олександра Левченка, який обіймав цей пост з 2010 року.

Також Зеленський призначив Івана Кулебу послом у Вірменії, де посада була вакантною з липня цього року, коли Зеленський звільнив призначеного Порошенком одіозного генерал-лейтенанта Петра Литвина.

До тепер Кулеба обіймав посаду посла України в Казахстані. Окремим указом Зеленський звільнив Кулебу з цього поста.

Іван Кулеба раніше був послом України в Єгипті і Чехії, а також обіймав посаду заступника глави МЗС.

Нагадаємо, Зеленський також призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи. Він замінив на посту чинного віцепрем’єр-міністра Дмитра Кулебу, якого було відкликано для консультацій після повернення російської делегації до ПАРЄ у червні.

Зазначимо, Іван Кулеба є батьком віцепрем’єра Дмитра Кулеби.

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Зеленський Хорватія Вірменія
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