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У ЄС схвалили участь українських військових у миротворчій місії в Боснії - ЗМІ

П'ятниця, 17 липня 2020, 07:36

У ЄС схвалили участь українських військових у миротворчій місії Євросоюзу в Боснії та Герцеговині. 

Про це дізналося боснійське видання Dnevni avaz, пише "Європейська правда". 

Комітет з питань політики та безпеки Ради ЄС ухвалив рішення про участь українських миротворців в місії ЄС EUFOR в балканській країні.

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Рішення набуло чинності 14 липня, того ж дня, коли воно було прийнято, пише видання.

ЄС розгорнув свої сили в Боснії в рамках місії EUFOR Althea для нагляду за військовим виконанням Дейтонської угоди 2 грудня 2004 року. Це відбулось внаслідок рішення НАТО передати власну миротворчу місію, яка підтримувала безпеку в регіоні з моменту закінчення війни 1995 року.

Усього 20 країн, включаючи країни-члени ЄС та країни з-за меж блоку, є членами EUFOR.

Althea є третьою і найбільшою військовою операцією, яку ЄС здійснив на сьогодні.

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Боснія і Герцеговина
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