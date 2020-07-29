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Коронавірус у Бельгії: кількість нових випадків за тиждень зросла на 70%

Середа, 29 липня 2020, 11:33

У Бельгії середнє число випадків зараження коронавірусом за тиждень збільшилося на 70% в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

У період з 19 липня по 25 липня в країні фіксували в середньому 327,7 випадки щодня.

Число нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів також продовжує зростати. За період, що охоплює два тижні і до 25 липня включно, було виявлено 31,7 випадки (проти 30,2 в попередній період).

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За останню добу підтверджено 234 нових випадків, усього з початку пандемії були інфіковані 66 662 особи.

Що стосується смертності, спостерігається зниження на 29% в середньому за день, або близько 2,1 смертей щодня. Загалом 9833 людини загинули в результаті пандемії COVID-19 в Бельгії.

Нагадаємо, уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Кількість нових заражень в країні почала помітно зростати останні 10 днів. Вчора цей показник вперше з початку травня перевищив 500. 

Через зростання ризику зараження з минулої суботи Бельгія повернула масковий режим у місцях скупчення людей.

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