Бельгійська провінція Антверпен ввела комендантську годину через коронавірус

Бельгійська провінція Антверпен запровадила комендантську годину з 23:30 до 6:00, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням The Bulletin.

У ці години дозволений вихід з дому тільки з вагомих причин. Кафе і ресторани повинні бути закриті до 23:00.

Маски для обличчя обов'язкові в громадських місцях весь час, окрім як під час їжі або пиття. Командні види спорту заборонені, за винятком дітей до 18 років.

Додаткові заходи вживаються до найбільш постраждалих частин провінції Антверпен, включаючи центр міста Антверпен, де всі заходи і фестивалі скасовані до подальшого повідомлення, і де повинні бути закриті місця для вечірок і спортивні зали.

Ці заходи будуть діяти не менше чотирьох тижнів. Губернатор провінції Антверпен Кеті Беркс сказала: "Будь ласка, не приїжджайте до Антверпена заради свого здоров'я і здоров'я всіх, хто вам дорогий".

Вона також закликала жителів Антверпена не їздити в інші регіони Бельгії або за кордон.

Поліція Антверпена закрила 34 бари і ресторани на вихідних після 550 вибіркових перевірок. У більшості випадків було встановлено, що персонал не носив маски.

Нагадаємо, уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Кількість нових заражень в країні почала помітно зростати останні 10 днів. Вчора цей показник вперше з початку травня перевищив 500.

Через зростання ризику зараження з минулої суботи Бельгія повернула "масковий режим" у місцях скупчення людей.