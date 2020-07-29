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Коронавирус в Бельгии: число новых случаев за неделю выросло на 70%

Среда, 29 июля 2020, 11:33

В Бельгии среднее число случаев заражения коронавирусом за неделю увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В период с 19 июля по 25 июля в стране фиксировали в среднем 327,7 случая ежедневно.

Число новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей также продолжает расти. За период, охватывающий две недели и до 25 июля включительно, было выявлено 31,7 случая (против 30,2 в предыдущий период).

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За последние сутки подтверждено 234 новых случаев, всего с начала пандемии были инфицированы 66 662 человека.

Что касается смертности, наблюдается снижение на 29% в среднем за день, или около 2,1 смертей ежедневно. В общем 9833 человека погибли в результате пандемии COVID-19 в Бельгии.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста новых заражений.

Количество новых заражений в стране начала заметно расти последние 10 дней. Вчера этот показатель впервые с начала мая превысил 500.

Из-за роста риска заражения с прошлой субботы Бельгия вернула масочный режим в местах скопления людей.

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