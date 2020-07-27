Не більше 5 друзів: у Бельгії рекомендують знову обмежити контакти

Уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це сьогодні оголосила прем’єр країни Софі Вільмес після засідання Національної ради безпеки.

Людям наполегливо рекомендують на наступні 4 тижні обмежити коло своїх контактів з тими, з ким вони не проживають в одній домівці, до 5 осіб – для родини в цілому, а не "до 5 друзів" кожного члена родини окремо.

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Якщо допускаються контакти з трохи більшою кількістю людей, з ними рекомендується дотримуватися дистанції та не знімати масок.

Масові заходи не забороняють, але вимагають подбати про дотримання всіх заходів безпеки. Зараз у приміщеннях дозволено збирати не більше 100 осіб, надворі – не більше 200, з дотриманням дистанції та маскового режиму.

Зібрання компаніями друзів чи іншими дозволені за участі не більше 10 осіб. Це стосується і урочистих заходів, таких як весілля.

За покупками просять ходити наодинці – крім тих, хто потребує допомоги або не має з ким залишити малу дитину, та вкладатися у 30 хвилин, щоб не створювати скупчень людей у магазині.

Компанії просять максимально перевести співробітників на дистанційну роботу, або принаймні почергово працювати в офісі та з дому.

Кількість нових заражень в країні почала помітно зростати останні 10 днів. Вчора цей показник вперше з початку травня перевищив 500.

Через зростання ризику зараження з минулої суботи Бельгія повернула "масковий режим" у місцях скупчення людей.