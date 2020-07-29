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В Німеччині пасажирка побила водійку автобуса за прохання одягнути маску

Середа, 29 липня 2020, 18:48

У Німеччині пасажирка накинулась на водійку автобуса і побила її за прохання одягнути захисну маску, як цього вимагають правила країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Німеччині люди зобов’язані носити маски, перебуваючи в громадському транспорті та у магазинах.

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Інцидент із побиттям стався у місті Дармштадт біля Франкфурта в вівторок о дев’ятій годині вечора. 

Як повідомляє поліція, нападниця зайшла у автобус з трьома чоловіками і дитиною. Оскільки група не мала захисних масок, водій автобуса кілька разів проінформувала пасажирів про зобов'язання носити маску через гучномовець. 

У відповідь жінка і її супутники словесно ображали водійку. А на останній зупинці пасажирка несподівано підбігла до водійської кабіни, відкрила двері і кілька разів ударила водійку. 

Жінка через поранення була змушена припинити роботу. Нападницю зараз розшукує поліція. 

Це один із кількох  жорстоких нападів на водіїв автобусів у Європі. В Англії минулого тижня на водія напали, бо він не дозволив зайти в автобус людині без маски. 

На початку цього місяця водій автобуса у Франції помер після побиття пасажирами, які відмовилися носити маски.

Кілька підлітків напали на поліцію та водія автобуса у Швейцарії,  в результаті чого двоє офіцерів постраждали.

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