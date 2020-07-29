В Німеччині пасажирка побила водійку автобуса за прохання одягнути маску
У Німеччині пасажирка накинулась на водійку автобуса і побила її за прохання одягнути захисну маску, як цього вимагають правила країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У Німеччині люди зобов’язані носити маски, перебуваючи в громадському транспорті та у магазинах.
Інцидент із побиттям стався у місті Дармштадт біля Франкфурта в вівторок о дев’ятій годині вечора.
Як повідомляє поліція, нападниця зайшла у автобус з трьома чоловіками і дитиною. Оскільки група не мала захисних масок, водій автобуса кілька разів проінформувала пасажирів про зобов'язання носити маску через гучномовець.
У відповідь жінка і її супутники словесно ображали водійку. А на останній зупинці пасажирка несподівано підбігла до водійської кабіни, відкрила двері і кілька разів ударила водійку.
Жінка через поранення була змушена припинити роботу. Нападницю зараз розшукує поліція.
Це один із кількох жорстоких нападів на водіїв автобусів у Європі. В Англії минулого тижня на водія напали, бо він не дозволив зайти в автобус людині без маски.
На початку цього місяця водій автобуса у Франції помер після побиття пасажирами, які відмовилися носити маски.
Кілька підлітків напали на поліцію та водія автобуса у Швейцарії, в результаті чого двоє офіцерів постраждали.