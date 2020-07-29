В Німеччині пасажирка побила водійку автобуса за прохання одягнути маску

У Німеччині пасажирка накинулась на водійку автобуса і побила її за прохання одягнути захисну маску, як цього вимагають правила країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Німеччині люди зобов’язані носити маски, перебуваючи в громадському транспорті та у магазинах.

Інцидент із побиттям стався у місті Дармштадт біля Франкфурта в вівторок о дев’ятій годині вечора.

Як повідомляє поліція, нападниця зайшла у автобус з трьома чоловіками і дитиною. Оскільки група не мала захисних масок, водій автобуса кілька разів проінформувала пасажирів про зобов'язання носити маску через гучномовець.

У відповідь жінка і її супутники словесно ображали водійку. А на останній зупинці пасажирка несподівано підбігла до водійської кабіни, відкрила двері і кілька разів ударила водійку.

Жінка через поранення була змушена припинити роботу. Нападницю зараз розшукує поліція.

Це один із кількох жорстоких нападів на водіїв автобусів у Європі. В Англії минулого тижня на водія напали, бо він не дозволив зайти в автобус людині без маски.

На початку цього місяця водій автобуса у Франції помер після побиття пасажирами, які відмовилися носити маски.

Кілька підлітків напали на поліцію та водія автобуса у Швейцарії, в результаті чого двоє офіцерів постраждали.