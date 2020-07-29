В Германии пассажирка избила водителя автобуса из-за просьбы одеть маску

В Германии пассажирка набросилась на водителя автобуса и избила ее за просьбу одеть защитную маску, как этого требуют правила страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии люди обязаны носить маски, находясь в общественном транспорте и в магазинах.

Читайте также В Германии продолжили обязательный масочный режим в магазинах и транспорте

Инцидент с избиением произошел в городе Дармштадт у Франкфурта во вторник в девять часов вечера.

Как сообщает полиция, нападающая зашла в автобус с тремя мужчинами и ребенком. Поскольку группа не имела защитных масок, женщина-водитель автобуса несколько раз проинформировала пассажиров об обязательстве носить маску через громкоговоритель.

В ответ женщина и ее спутники словесно оскорбляли водителя. А на последней остановке пассажирка неожиданно подбежала к водительской кабины, открыла дверь и несколько раз ударила водителя.

Женщина из-за ранения была вынуждена прекратить работу. Нападавшую сейчас разыскивает полиция.

Это одно из нескольких жестоких нападений на водителей автобусов в Европе. В Англии на прошлой неделе на водителя напали, потому что он не позволил зайти в автобус человеку без маски.

В начале этого месяца водитель автобуса во Франции умер после избиения пассажирами, которые отказались носить маски.

Несколько подростков напали на полицию и водителя автобуса в Швейцарии, в результате чего двое офицеров пострадали.