Норвегія відновлює 10-денний карантин для подорожуючих з Бельгії
Норвегія з 1 серпня знову запровадить 10-денний карантин для людей, що прибувають з Бельгії через зростання числа випадків захворювання COVID-19 в цій країні.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розповсюдила пресслужба МЗС Бельгії.
"На підставі оцінки Норвезького інституту громадського здоров’я щодо ситуації з COVID-19 у Бельгії уряд вирішив рекомендувати утриматися від необов'язкових подорожей до країни. Бельгія змінюється з "зеленої" на "червону" на карті, що показує статус карантину при в'їзді до Норвегії з-за кордону. З 1 серпня кожен, хто прибуде до Норвегії з Бельгії, повинен буде перейти на карантин протягом 10 днів", - йдеться у заяві.
Норвегія минулого тижня також ввела обмеження на поїздки з Іспанії в спробі запобігти поширенню коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що Бельгії середнє число випадків зараження коронавірусом за тиждень збільшилося на 70% в порівнянні з попереднім тижнем.
Нагадаємо, уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.
Кількість нових заражень в країні почала помітно зростати останні 10 днів. Вчора цей показник вперше з початку травня перевищив 500.
Через зростання ризику зараження з минулої суботи Бельгія повернула масковий режим у місцях скупчення людей.