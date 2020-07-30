Норвегія відновлює 10-денний карантин для подорожуючих з Бельгії

Норвегія з 1 серпня знову запровадить 10-денний карантин для людей, що прибувають з Бельгії через зростання числа випадків захворювання COVID-19 в цій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розповсюдила пресслужба МЗС Бельгії.

"На підставі оцінки Норвезького інституту громадського здоров’я щодо ситуації з COVID-19 у Бельгії уряд вирішив рекомендувати утриматися від необов'язкових подорожей до країни. Бельгія змінюється з "зеленої" на "червону" на карті, що показує статус карантину при в'їзді до Норвегії з-за кордону. З 1 серпня кожен, хто прибуде до Норвегії з Бельгії, повинен буде перейти на карантин протягом 10 днів", - йдеться у заяві.

Норвегія минулого тижня також ввела обмеження на поїздки з Іспанії в спробі запобігти поширенню коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Бельгії середнє число випадків зараження коронавірусом за тиждень збільшилося на 70% в порівнянні з попереднім тижнем.

Нагадаємо, уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Кількість нових заражень в країні почала помітно зростати останні 10 днів. Вчора цей показник вперше з початку травня перевищив 500.

Через зростання ризику зараження з минулої суботи Бельгія повернула масковий режим у місцях скупчення людей.