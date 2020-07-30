Норвегия возобновляет 10-дневный карантин для путешествующих из Бельгии

Норвегия с 1 августа снова введет 10-дневный карантин для прибывающих из Бельгии из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в этой стране.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД Бельгии.

"На основании оценки Норвежского института общественного здоровья по ситуации с COVID-19 в Бельгии правительство решило рекомендовать воздержаться от необязательных поездок в страны. Бельгия меняется с "зеленой" на "красную" на карте, показывающей статус карантина при въезде в Норвегию из-за границы. С 1 августа каждый, кто прибудет в Норвегию из Бельгии, должен будет перейти на карантин в течение 10 дней", - говорится в заявлении.

Норвегия на прошлой неделе также ввела ограничения на поездки из Испании в попытке предотвратить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что Бельгии среднее число случаев заражения коронавируса за неделю увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста новых заражений.

Количество новых заражений в стране начала заметно расти последние 10 дней. Вчера этот показатель впервые с начала мая превысил 500.

Из-за роста риска заражения с прошлой субботы Бельгия вернула масочный режим в местах скопления людей.