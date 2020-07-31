Два найбільших міста Нідерландів - Амстердам і Роттердам посилюють вимоги щодо носіння масок для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський телеканал NOS.

З 5 серпня запроваджуються правила, що зобов'язують носити маски всіх жителів двох міст від 13 років на вулиці і в магазинах.

В Амстердамі цей захід буде застосовуватися в районі "червоних ліхтарів", на торгових вулицях Kalverstraat і Nieuwendijk, а також на двох найбільших ринках Plein 40-45 і Albert Cuypstraat.

В Роттердамі маски треба буде носити в торгових центрах та на ринках.

В Амстердамі зобов'язання щодо масок не обмежене часом, в той час як в Роттердамі правило поширюється на людей з 6 ранку до 10 вечора.

Людей, які не будуть дотримуватися зазначених вимог, можуть попросити покинути територію або оштрафувати.

Нагадаємо, сусідня Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті – "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу"