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Амстердам и Роттердам ужесточают требования по ношению масок

Пятница, 31 июля 2020, 10:02

Два крупнейших города Нидерландов - Амстердам и Роттердам - ужесточают требования по ношению масок для лица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.

С 5 августа вводятся правила, обязывающие носить маски всех жителей двух городов от 13 лет на улице и в магазинах.

В Амстердаме это меры будет применяться в районе "красных фонарей", на торговых улицах Kalverstraat и Nieuwendijk, а также на двух крупнейших рынках Plein 40-45 и Albert Cuypstraat.

В Роттердаме маски надо будет носить в торговых центрах и на рынках.

В Амстердаме обязательства по поводу масок не ограничены временем, в то время как в Роттердаме правило распространяется на людей с 6 утра до 10 вечера.

Людей, которые не будут соблюдать указанных требований, могут попросить покинуть территорию или оштрафовать.

Напомним, соседняя Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса

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