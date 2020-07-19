Амстердам через натовпи закрив кілька вулиць біля кварталу червоних ліхтарів

Влада в Амстердамі в суботу закрила деякі вулиці біля відомого кварталу червоних ліхтарів через натовпи людей та закликала не відвідувати цей район.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Для забезпечення вимог соціального дистанціювання місто запровадило односторонній рух у цьому районі та ретельно стежило за потоками відвідувачів, перш ніж оголосити цей район переповненим.

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Секс-працівникам у Нідерландах дозволили відновити діяльність 1 липня, після того, як галузь фактично зупинилась на час пандемії коронавірусу. Багато з них працюють у кварталі червоних ліхтарів.

Амстердам, популярний туристичний напрямок, в останні тижні переживає наплив туристів через ослаблення коронавірусних обмежень і відкриття кордонів в різних європейських країнах.

Напередодні вихідних у п'ятницю місто заявило, що підприємства в Амстердамі нестимуть додаткову відповідальність за забезпечення відстані між клієнтами в 1,5 метра, оскільки багато іноземних відвідувачів не знають нідерландських коронавірусних правил.

Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою. До пандемії його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. З середини березня заклади у кварталі закрили. Багато жінок зі Східної Європи, які працювали у сфері, змушені були повернутися додому.