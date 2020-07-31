На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу

Плакати про потребу одягнути маску, що з'явилися у містах Бельгії, нескладно зрозуміти навіть без знання мови. Фото Gregory Zhygalov, Радіо Свобода

Майже два місяці тому, коли пандемія була у розпалі і її перша хвиля одну за одною накривала країни світу, кожна держава реагувала і діяла по-своєму. Бельгія була серед небагатьох, які діяли системно і комплексно від самого початку. Майже одразу була розроблена система етапів запровадження і посилення карантину, а також усі супутні заходи.

Нині життя з коронавірусом стало психологічно звичнішим і перестало лякати переважну більшість людей настільки сильно, як це було навесні.

Втім, влада давно попереджає, що затишшя є тимчасовим, та пророкує другу хвилю епідемії вже від початку осені. А нещодавній спалах кількості нових заражень і погіршення ситуації в провінції Антверпен вже внесли свої корективи.

Друга хвиля виявилася ближчою. Але її наслідкам тут планують запобігти.

І те, що відбувається у Бельгії цими днями, цілком може стати зразком для подальших дій уряду під час обіцяної "другої хвилі". І, можливо, не лише для уряду Бельгії.

Нова комендантська година

Епіцентром нового спалаху епідемії стало місто Антверпен та його околиці: з невідомих причин ситуація значно погіршилась лише тут.

Реакція влади не змусила себе чекати. Вже за кілька днів після виявлення цієї тенденції карантинні заходи суттєво посилили, але не по всій країні, а суто в епіцентрі.

Від 29 липня в провінції Антверпен запровадили комендантську годину – з 23:30 до 6:00 покидати будинок забороняється, за винятком надзвичайних обставин. Це обмеження запроваджене у місті вперше від часів Другої світової війни, наголошують тамтешні журналісти. Обов’язковим стає носіння масок у публічних місцях, включаючи вулицю, якщо немає можливості зберігати дистанцію у 1,5 метра.

Частину тягаря, пов’язаного із карантином, уряд бере на себе.

Наприклад, з 15 липня між аптеками розподілили 5 мільйонів масок, тож громадяни можуть просто підійти до аптеки і отримати їх безкоштовно. Кажуть, ще багато є в запасі – вистачить у разі потреби.

Але масковий режим – це лише маленька частина протиепідемічних заходів.

Обов’язковим є перехід на роботу з дому там, де це є можливим; зменшення розміру "соціальної бульбашки" з 15 до 5 осіб; вдвічі зменшено допустиму кількість людей на зібраннях (тепер це 100 в приміщенні і 200 надворі); похід в магазин має тривати не довше 30 хвилин – такі правила діятимуть щонайменше чотири тижні.

Норма про "соціальну бульбашку" особливо цікава. Це – найближче соціальне оточення поза межами своєї сім’ї (друзі, колеги тощо), з якими людина не має дотримуватися дистанціювання в 1,5 метра. Останнім часом допускалося створювати "бульбашку" з 15 людей, а за новими правилами – тільки з п'яти.

А тепер приготуйтеся до новини, яка аж ніяк не поєднується з українським сприйняттям ролі держави.

Попри жорсткі правила карантину, контролювати їх дотримання влада особливо не збирається, і навіть видимість цього контролю створювати не будуть, про що прямо повідомляє мер Антверпена Барт де Вевер (партія "Новий фламандський альянс", N-VA).

Так, правило про "бульбашку" реально діє – але на чесному слові. Зокрема, реєструвати цей список не потрібно.

"Ми ніяк не зможемо це стовідсотково проконтролювати, це в принципі неможливо. Тож ми покладаємося на свідомість громадян та на відповідальність компаній", – пояснив мер.

Втім, це не означає, що штрафів не буде.

Попереджати, але і карати

Це, звісно, не скасовує права держави все ж вдатися до контролю, якщо буде очевидно, що деякі правила порушуються аж надто системно і загрожують громадському здоров’ю. І такі приклади вже були.

Зокрема, зараз поліція робить наголос на масковому режимі і контролює його дотримання навіть на вулицях – там, де діє така вимога. Журналіст "Радіо Свобода" Григорій Жигалов, з яким спілкувалася "Європейська правда", розповів про досвід поїздки у приморське місто Остенде, де, на відміну від Брюсселя, є зобов’язання носити маски геть усюди.

Тих, хто виходить з потяга, поліцейські спершу не штрафують, а попереджають про це правило, але з тими, хто порушує свідомо, розмовляють інакше. "Була компанія підлітків, які спочатку одягнули маски, але пройшли 100 метрів і зняли. Їх наздогнали, зупинили і почали оформлювати", – розповів про побачене журналіст.

На вулицях Остенде неможливо не помітити знаки про маски та дезінфекцію. Тротуари розділені навпіл, за напрямком руху Фото Gregory Zhygalov, Радіо Свобода

Днями, коли новий спалах лише розпочинався, поліція провела рейд по ресторанах Антверпена і припинила роботу 34 закладів, бо з’ясували, що навіть їхній персонал ігнорує вимогу про обов’язкове носіння маски під час обслуговування клієнтів (це правило лишилося ще від старого карантину).

Та й загалом, до ресторанів прикута особлива увага.

Так, на окрему увагу заслуговує пункт нових правил карантину про те, що ресторани та бари мають фіксувати дані своїх клієнтів. Але яким саме чином це має відбуватися на практиці, не зрозуміло. Та відповідей на всі супутні запитання (хто і як буде вести та захищати ці бази, не порушуючи водночас законодавство про персональні дані) поки не прозвучало.

Але для бельгійців, готових виконувати приписи влади, невизначеність не є проблемою. Нехай не всюди, але списки відвідувачів збирають і треба бути готовим, що випити чашечку кави за столиком ви зможете лише якщо залишите офіціантові свій номер телефону. І якщо згодом хтось із відвідувачів захворіє і повідомить про це кав'ярню, то та зателефонує усім клієнтам, які були у них того ж дня.

Зупинити подорожі? Але це не точно

Губернаторка провінції Антверпен Кeті Беркс також закликала утриматися від будь-яких необов’язкових візитів до цього регіону. Адже є побоювання, що Антверпен може стати місцем початку другої хвилі коронавірусу в масштабах всієї країни. Вже зараз антверпенська статистика нараховує половину від усієї кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 у Бельгії.

Мер міста Беверен, де поки спалаху немає, Марк ван де Вейвер (партія "Християнські демократи і фламандці", CD&V) закликав антверпенців і самих по можливості не виїздити за межі провінції. "Але якщо дотримуватимуться правил, то ми будемо раді вітати в гостях", – прокоментував він.

Важливо, що кордони провінції ні закривати, ні контролювати не будуть, влада вирішила зупинитися на чесному слові та на свідомості громадян.

І хоча жорсткий карантин запроваджений локально, деяке посилення заходів, зокрема щодо маскового режиму, відбудеться і на національному рівні, про що оголосила прем’єрка Бельгії Софі Вільмес. Ситуацію розцінюють як серйозну та таку, що потребує негайного реагування.

Рішення про це ухвалили на засіданні Національної ради безпеки 23 липня.

Але Бельгія – децентралізована країна, тому одночасно мерам міст вирішили надати додаткову свободу дій, якщо міська влада вважатиме за потрібне накласти жорсткіші заборони та обмеження. Проте вони мають спершу проконсультуватися з регіональною владою та губернаторами провінцій.

А дехто обрав протилежний курс – на послаблення.

Звісно, у межах дозволеного.

Так, столична влада виділила 2 млн євро на відновлення бізнес-подорожей до Брюсселя та надаватиме гранти до 50 тис. євро на організацію івентів, таких як міжнародні торговельні конференції тощо.

Те, що заборона подорожей у одній провінції відбувається паралельно з підживленням подорожей до іншої, запитань в уряду не викликає. Час загальнонаціональних обмежень минув, і надалі карантин планують запроваджувати лише точково.

Чи все зроблено правильно?

Вжиті урядом заходи загалом отримали схвалення та підтримку експертів. Так, професор-вірусолог Лювенського університету Марк ван Ранст висловив думку, що задля запобігання повному локдауну у країні "зараз це саме той шанс".

Поза тим, у новинах також пролунала інформація, анонімно надана сімейними лікарями. Вони кажуть, що за два тижні до спалаху повідомляли про збільшення кількості хворих із підозрою на COVID-19 у спеціальну Агенцію здоров’я та догляду (Agentschap Zorg en Gezondheid), проте не отримали жодної реакції: "Ми не отримали від агенції жодної чіткої відповіді щодо подальших дій чи запиту на більш детальну інформацію. Про що ми через кілька днів розповіли кільком експертам, які довели цю інформацію до відома керівництва провінції, і вже тільки тоді була реакція".

Епідеміологи зазначають, що сімейні лікарі, які першими контактують з хворими і можуть бачити тенденції, відіграють важливу роль у збиранні даних щодо перебігу епідемії, тож проблеми з комунікацією агенції необхідно вирішувати.

Нідерланди тим часом відреагували на ситуацію у свого сусіда і позначили Антверпен (але не решту Бельгії!) помаранчевим кольором – як небезпечну зону. Усім нідерландцям, які планували поїздку на закупи, відвідати сім’ю чи просто на кемпінг на вихідні рекомендується скасувати свої плани до кращих часів.

Така "негативна порада" вже стурбувала антверпенських підприємців. Кажуть, важко поки що показати втрати в конкретних цифрах, але це точно буде удар по їхніх доходах.

Життя не зупиняється!

Напружена ситуація в провінції Антверпен не означає, що усі інші мають сумувати, особливо якщо поруч море. У місті Остенде, що за годину їзди (120 км) на захід від Антверпена, вже зарезервовано 12 500 місць на пляжі на 30 липня. Через надзвичайне пожвавлення з боку відвідувачів довелося запровадити систему резервування.

На кожному з трьох пляжів міста дозволяється перебування не більше 15 000 осіб.

І це не фікція, людей дійсно пускають на пляж за QR-кодами!

Брюссель, що за годину їзди на схід від Антверпена, також не відмовляється від реалізації власних планів. Літній музичний фестиваль опен-ейр "Привіт, літо" проведуть все одно, але подбають про "порційність" – по 200 глядачів. До кінця літа концерти проводитимуть біля будівлі парламенту двічі на день з четверга до неділі.

Регулювання щодо обов'язкового носіння масок у Брюсселі також видали, носити їх обов’язково в усіх місцях, де зберігати відстань між пішоходами неможливо (перелік вулиць доданий у рішенні). Ця норма, щоправда, стала приводом для глузування з боку журналістів та містян, але принцип "частково маскових вулиць" діє і досі.

А от п'ять містечок Східної Фландрії спільно вирішили запровадити обов’язкове носіння масок геть усюди, "щоби запобігти другій хвилі епідемії". "Загальне правило просте і зрозуміле всім: виходиш зі свого дому – маєш одягати маску", – йдеться у спільній заяві їхніх мерів.

Те, що карантин триває, подобається не усім.

Так, у Брюсселі 36-річного чоловіка затримала поліція з підозрою на вчинення хуліганства, ймовірно, він кинув власноруч зроблений "коктейль Молотова" в будівлю федерального парламенту "на знак невдоволення" карантинною політикою влади.

Будівля не постраждала, проте кілька машин поруч все-таки зазнали ушкоджень.

Загалом у Бельгії люблять і поважають правила.

Але спосіб, у який прийняті обмеження уряду, а також така автономність дій окремих міст та провінцій складно поєднуються.

Виконати усі рекомендації, особливо при поїздці до іншого міста, стає дуже складно, тому без порушень точно не обійдеться. І за більшість із них напевно не штрафуватимуть, якщо людина буде готова виправитися.

Зрештою, бельгійці здавна пишаються своєю здатністю знаходити компроміси. Та й списувати нечітке дотримання правил на цю рису їм самим буде набагато приємніше, аніж визнавати розкоординованість дій регіонів маленького королівства.

Автори:

Тетяна Шевчук, Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка;

Сергій Сидоренко, "Європейська правда"